Seit einem Tiefstand von 53,19 Euro aus März letzten Jahres herrscht bei der Siemens-Aktie eine steile Rallye, zu Beginn dieses Jahres gelang es in den Bereich des 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracements bei 145,96 Euro zuzulegen. Ab Mitte April ging der Wert schließlich in eine wohlverdiente Konsolidierung über und konnte dabei den EMA 50 um 125,00 Euro als wichtiges Standbein nutzen. Das brachte neuerliche Gewinne hervor, in der letzten Woche kam es zu einem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend und in dieser Woche zu frischen Rekordständen. Die nächste projizierte Kurszielmarke wurde aber noch längst nicht erreicht und bietet hervorragende Chancen auf ein fortgesetztes Investment.

161,8 % Fibo im Fokus

Ein nachhaltiger Ausbruch aus dem zurückliegenden Abwärtstrend ist gelungen, weitere Ziele für die Siemens-Aktie lassen sich nun bei 156,10 und übergeordnet 162,63 Euro ableiten. Bis dahin könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV4XH1 zum Einsatz kommen. Rücksetzer könnten dagegen bereits bei 145,00 Euro enden. Ein bärisches Szenario für Siemens würde sich erst unterhalb von 140,00 Euro ergeben, in diesem Zusammenhang müssten Abschläge zurück auf 135,34 und womöglich noch den EMA 50 um 130,00 Euro einkalkuliert werden.