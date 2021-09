MORGAN STANLEY stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: Mark Purcell

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 98

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Astrazeneca von 9800 auf 10000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bewertungsschere innerhalb der europäischen Pharmabranche sei weiter aufgegangen, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht dies als Chance, sich "ungeliebte" Werte mit guten Aussichten noch einmal anzuschauen, und hoch bewertete Werte auf möglicherweise aufkeimende Wachstumsrisiken hin abzuklopfen. Unter den Large Caps sind die Papiere der Briten Purcells Favorit./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2021 / 03:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.