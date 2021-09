JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Franken belassen. Dies schrieb Analyst Richard Vosser am Freitag in Reaktion auf Zwischenergebnisse einer Brustkrebs-Studie mit dem Mittel Giredestrant, die auf dem Kongress europäischer Krebsmediziner (ESMO) präsentiert werden. Die Resultate seien ermutigend mit ihrer Überlegenheit gegenüber Arimidex, auch wenn die geringe Patientenzahl keine ultimativen Rückschlüsse zulasse./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2021 / 08:22 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2021 / 08:23 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.