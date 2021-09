UBS stuft MTU Aero Engines AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU nach einem Investorentag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der Triebwerkhersteller habe darauf hingewiesen, dass der weltweite Luftverkehr jüngst wieder angezogen habe, angeführt von Reisen innerhalb der USA und Chinas, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch in Europa beginne die Erholung des Luftverkehrs, wenn auch etwas langsamer. Für die diesjährigen Umsatzziele im Ersatzteilgeschäft sei man weiter zuversichtlich./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2021 / 12:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2021 / 12:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.