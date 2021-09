Keine Entspannung bei der Nel ASA Aktie: Weiterhin muss die Wasserstoff-Aktie gegen neue charttechnische Verkaufssignale ankämpfen. Eine potenzielle Bodenbildung an der Marke von 13 Norwegische Kronen ist unverändert gefährdet - erst recht, nachdem der Aktienkurs des norwegischen Unternehmens gestern an der Euronext in Oslo bei 12,945 Norwegische Kronen ein neues Jahrestief 2021 verzeichnet hat.Die vorherige Marke bei 13,01 ...