Deutsche Umwelthilfe (DUH) ignoriert wissenschaftliche Fakten

15:13 Uhr ROUNDUP/Warnstreik bei Airbus und Aerotec: Beschäftigte legen Arbeit nieder dpa-AFX | Weitere Nachrichten

15:12 Uhr Aktien Frankfurt: Unsicherheit und großer Verfallstag bremsen Dax dpa-AFX | Marktberichte

15:10 Uhr Banken und Verbraucherschützer jubeln, die Automobilbranche jault auf FinanzBusiness | Kommentare

15:10 Uhr Archer Begins Trading on the New York Stock Exchange Under the Symbol “ACHR” Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

15:09 Uhr CHMP Recommends VUMERITY (diroximel fumarate) for Approval in the European Union as a Treatment for Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis globenewswire | Weitere Nachrichten

15:09 Uhr Ontex Mayen to Cease Manufacturing and Become an Excellence Center for Global Process Engineering and Global Platform Innovation Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

15:05 Uhr Supermicro Opens New Command Center with Autoconfigurator to Support Any Cloud, and PnP Enterprise Applications PR Newswire (engl.) | Pressemitteilungen

15:05 Uhr Nemaura Medical announce Professor Osama Hamdy Joins their Advisory Board globenewswire | Weitere Nachrichten