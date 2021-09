ISACA veranstaltet virtuelle Eröffnungsveranstaltung der ISACA Conference Europe

Die Sitzungen werden live über die virtuelle Konferenzplattform von ISACA präsentiert und viele werden eine Live-Frage und Antwort mit Referenten bieten. Die Teilnehmer haben erweiterten Zugriff auf die Sitzungen und Inhalte, sodass sie diese in ihrem eigenen Tempo anzeigen können. Zu den Sitzungsthemen gehören Gesetze zur Datenethik, Blockchain, CMMI V2.0, Cloud-Sicherheit, Auditing künstlicher Intelligenz, Quantencomputing, Datenschutz-Compliance und vieles mehr.

Der Eröffnungs-Keynote-Speaker (Hauptredner) Dr. Beau Lotto, Neurowissenschaftler und weltbekannter Experte für Wahrnehmung, wird erklären, warum der Tausch von Gewissheit gegen Zweifel unsere Fähigkeit zur Anpassung, Führung, Innovation und zum Erfolg in der Dunkelheit von „Ich weiß es nicht“ erhöht. Der Magier und Unternehmer Vinh Giang wird während seiner Keynote die Themen Perspektive, Ermächtigung, Zielsetzung und positive Denkweise verwenden, um die Teilnehmer zu ermutigen, an positive Veränderungen in ihrem Leben und ihren Geschäftsvorhaben zu glauben. Shivvy Jervis, Gründerin des FutureScape 248-Labors, wird die Veranstaltung mit ihrer Keynote über die Schnittstelle zwischen digitalen Durchbrüchen, wissenschaftlichen Entdeckungen und Gehirnchemie und wie sie das Geschäft und unsere Zukunft verbessern können, abschließen.

One In Tech, eine ISACA Foundation, wird einen Workshop mit dem Titel „Allies Required: Your Role in the Evolving Digital Trust Workforce“ veranstalten, in dem die Bedeutung von Verbündeten und Fürsprechern bei der Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion innerhalb einer Organisation diskutiert wird. Die Teilnehmer erfahren mehr über die Rolle eines Verbündeten und wie sie die in der Sitzung bereitgestellten Tools nutzen können, um proaktiv und routinemäßig für Inklusion einzutreten.