Die „EnergieEffizienzAnleihe 2027“ (WKN A3H2UH) der Deutsche Lichtmiete AG ist seit dieser Woche mit einem Volumen von 50 Mio. Euro vollständig bei Investoren platziert. Das Emissionsvolumen der im Januar 2021 begebenen Anleihe wurde wegen großer Nachfrage institutioneller Investoren erst im Juli 2021 von 30 Mio. Euro auf 50 Mio. Euro aufgestockt. Die sechsjährige Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 5,25% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.02.) ausgestattet und läuft bis zum 31.01.2027. Die Anleihe notiert an der Börse Frankfurt und kann dort gehandelt werden. Die DIC Asset AG hat in dieser Woche ihren ersten Green Bond (Mittelverwendung für Green Buildings) in Höhe von 400 Mio. Euro begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit 2,25% p.a. verzinst. Die Anleihe war bei institutionellen Anlegern in Europa stark nachgefragt und deutlich überzeichnet, so dass ein um 100 Mio. Euro höheres Volumen als ursprünglich angekündigt von DIC eingesammelt werden konnte. Der Qualitäts-Mittelstandsanleihenindex „ GBC MAX “ (ISIN: DE000SLA1MX8) weist per Anfang September 2021 ein Kursniveau von rund 149,0 auf und setzt damit seinen Aufwärtstrend trotz andauernden Corona-Pandemie weiter fort. Im Juli dieses Jahres wurde ein neues Allzeithoch mit 149,83 Index-Punkten erreicht.

In der Kalenderwoche 37 vom 13.09. bis 17.09.2021 kündigt die JES.GREEN Invest GmbH ihr Kapitalmarktdebüt an. Das Rostocker Photovoltaikunternehmen legt dazu eine fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A3E5YQ2) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einem Zinskupon von 5,0 % p. a. auf. Die zufließenden Mittel aus der Anleihe-Emission sollen größtenteils für den Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen in Deutschland genutzt werden. Seit dem 14. September 2021 kann die Anleihe bereits direkt über die JES.GREEN Invest GmbH gezeichnet werden. Zusätzlich erfolgt ab dem 27. September 2021 (bis zum 13. Oktober 2021) die Zeichnungsmöglichkeit über Depotbanken bzw. die Börse Frankfurt. Die reconcept GmbH verschiebt indes die Börsenzeichnung für ihren neuen reconcept-Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0) in den Januar 2022. Seit dem 1. September 2021 kann die Anleihe bereits über die Emittentin gezeichnet werden. In dieser Woche hätte eigentlich auch die Zeichnungsphase über die Börse Frankfurt beginnen sollen, allerdings möchte das Unternehmen aufgrund einer „regen Nachfrage“ zunächst die exklusive Zeichnungsmöglichkeit über die eigene Webseite forcieren. Die reconcept-Anleihe 2022/28 (WKN A3E5WT) hat ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,25% verzinst. Die Laufzeit beträgt sechs Jahre – vom 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028

Die Deutsche Rohstoff AG erhöht ihre Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2022. So soll der Konzernumsatz, der zunächst auf 70 bis 75 Mio. Euro beziffert wurde, in 2022 bei 98 bis 106 Mio. Euro liegen. Das EBITDA soll demnach von 47 bis 52 Mio. Euro auf nunmehr 70 bis 76 Mio. Euro in 2022 steigen. Im Jahr 2021 erwartet der Deutsche Rohstoff-Vorstand, einen an der oberen Grenze liegenden Umsatz von 68 bis 73 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 57 bis 62 Mio. Euro. Gründe für die angehobene Prognose sind laut Deutsche Rohstoff die jüngst bekannt gegebenen Akquisition durch die Beteiligung Cub Creek, die zusätzliche Produktion der Beteiligung Bright Rock in Utah, höhere Erdgaspreise sowie weitere positive Effekte. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (kurz: „EMAF“, WKN A2PF0P) hat die dreijährige 6,00%-Anleihe 2020/23 der indesto GC Wind GmbH (WKN A3E46Z) neu in das Portfolio aufgenommen hat. Zudem wurde der EMAF von „Cash.Online“ für den Financial Advisors Awards 2021 in der Kategorie „Investmentfonds“ nominiert. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS („DMAF“; WKN: A1W5T2) hat indes in dieser Woche die 4,00%-Anleihe der Vossloh AG mit endloser Laufzeit neu in sein Portfolio aufgenommen. Die im Februar 2021 begebene Anleihe der Vossloh AG (ISIN: DE000A3H2VA6) hat ein Emissionsvolumen von 150 Mio. Euro und ist mit einem „fixed-than-floater“ (festen anschließend variablen) Zinskupon von zunächst 4,00% p.a. ausgestattet.

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG prüft derzeit mehrere Optionen zur Anpassung und Verbesserung ihrer Finanzierungsstruktur. Das Unternehmen plant, noch in diesem Geschäftsjahr für die Finanzierung ihres weiteren Wachstums eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchzuführen. Um auszuschließen, dass die positiven Effekte der Barkapitalerhöhung durch eine Pflicht zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe teilweise egalisiert werden, bittet SINGULUS TECHNOLOGIES die Anleihegläubiger darum, temporär auf ihr entsprechendes Recht im Falle eines Kontrollwechsels zu verzichten. Dazu ruft das Unternehmen seine Anleihegläubiger zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 04. und 06. Oktober auf. Die zweite Gläubigerversammlung über die Restrukturierung der 7,25-%-Unternehmensanleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19S801) der Hylea Group findet am 27. September 2021 um 12 Uhr als Präsenzveranstaltung in Frankfurt am Main statt. Das Votum ist entscheidend für die Sicherung der langfristigen finanziellen Stabilität des Hylea-Konzerns. Die Anmeldung zur AGV ist noch bis zum 24. September 2021 bis 24:00 Uhr (MESZ) möglich.

Der monatlich ausschüttende Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN: HAFX9M) hat in dieser Woche zum 25. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet und beweist damit auch in Zeiten hoher Volatilität seine Verlässlichkeit und Kontinuität. Seit Fondsstart im Juli 2019 konnte in jedem Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet werden. Der Überschuss wird jeweils in einer jährlichen Sonderzahlung ausgeschüttet. Die Photon Energy Group liefert ein hybrides erneuerbares Energieprojekt an die Lord Howe Island in Australien. Bestehend aus Solarmodulen, die mit einem Tesla Powerpack Batterie-Energiespeichersystem verbunden sind, liefert das Kraftwerk nun seit über sechs Monaten sauberen Strom an die Inselgemeinde und beweist damit die Zuverlässigkeit der Photovoltaiktechnologie.

