München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema:



Endspurt im Wahlkampf: Wer macht die letzten Punkte?



Die Gäste:



Ralph Brinkhaus (CDU, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion)





Rolf Mützenich (SPD, Fraktionsvorsitzender)Alice Weidel (AfD, Fraktionsvorsitzende; stellv. Bundessprecherin)Christian Lindner (FDP, Fraktionsvorsitzender)Amira Mohamed Ali (Die Linke, Fraktionsvorsitzende)Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende)Nur noch wenige Tage bis zur Wahl - und es ist alles offen. Welche Themen zählenwirklich? Welche Partei bekommt auf den letzten Metern noch Rückenwind? Bei"hart aber fair" treffen die Fraktionsspitzen aufeinander, zum letzten Kampf umIhre Stimme!