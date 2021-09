Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

JPMORGAN stuft Suse auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Suse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Mit den Resultaten für das dritte Quartal sei der Softwarespezialist wieder in der Spur, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Freitag …