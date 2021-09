Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründ‘ ich einen Arbeitskreis. Jeder kennt so etwas und war womöglich oft genug Opfer dieser zumeist zeitfressenden Einrichtungen, die vonseiten der Initiatoren zwei mögliche Motive haben können: Entweder eine Entscheidung durch Zerreden so lange hinzustrecken, bis sich keiner mehr an den Zweck des Arbeitskreises (heute besser: der „Taskforce“) erinnert.

Der Beitrag Wie sich der Deutsche Ethikrat zur Verbotsgouvernante mausert erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Josef Kraus.