NanoRepro, war das erst der Anfang?

Grund zum Feiern haben heute alle NanoRepro-Aktionäre. Der Kurs schiebt sich mit rund fünf Prozent nach vorne. Damit valutiert der Titel nun bei 9,36 EUR. Kommt jetzt die Rallye?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von NanoRepro der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche NanoRepro-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 11,50 EUR liegt der Hochpunkt. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf NanoRepro.

Download-Tipp: Zur anstehenden Bundestagswahl möchten wir Ihnen Aktien präsentieren, die nach der Wahl die größten Gewinnchancen haben. Dieses exklusive eBook können Sie hier kostenlos abrufen.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt.

Fazit: Diese NanoRepro-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen können.