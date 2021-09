Relay Medical als strong buy!?

Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Relay Medical den heutigen Handel. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund sieben Prozent vorzeigen. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 0,16 EUR zu haben. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Relay Medical der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Relay Medical-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 0,15 EUR. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Relay Medical also ganz genau hinsehen.

Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien haben Sie nach der Bundestagswahl eine Gewinnchance von 427%! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern!

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 0,23 EUR verläuft. Allerdings verlieren die langfristigen Abwärtstrends durch den heutigen Tag kräftig an Fahrt.

Fazit: Sind das bei Relay Medical jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.