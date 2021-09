Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

S&P 500 - Unterm 50er-EMA geht es wohl deutlich abwärts Zuvor hieß es im Insight: "Der Abprall am 50er-EMA nach oben hat stattgefunden. Nun kommt es auf den weiteren Verlauf am 10er-EMA an. Dreht der S&P 500 hier wieder nach unten ab, wäre dies ein Signal für eine auslaufende Aufwärtskorrektur im …