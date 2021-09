Was für ein Auftakt bei MorphoSys!

MorphoSys beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Die Aktie liegt immerhin rund drei Prozent in der Gewinnzone. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 41,61 EUR. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Dieser Tiefpunkt liegt bei 39,70 EUR. Der Kursverlauf von MorphoSys verspricht also spannend zu werden.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Danach notiert MorphoSys in Abwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 64,54 EUR. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abwärtstrends.

