Fisher Investments von der Association for Talent Development zum Gewinner der BEST Awards 2021 gekürt

BEST Awards würdigen herausragende Mitarbeiterschulung und -entwicklung

CAMAS, Wash., 17. September 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments — die in den USA ansässige Muttergesellschaft von Grüner Fisher Investments — wurde von der Association for Talent Development (ATD) 2021 das dritte Jahr in Folge zum Gewinner der Best Awards gekürt. Damit gehörte Fisher Investments zu 71 globalen Organisationen, die von der ATD für herausragende Mitarbeiterentwicklung ausgezeichnet wurden. Die ATD ist der weltweit größte Verband für Talententwicklung im Beruf und vertritt sowohl private als auch öffentliche Organisationen und Führungskräfte in mehr als 120 Ländern über alle Branchen hinweg.

„Wir sind stolz darauf, dass uns die ATD in diesem Jahr erneut für unsere Bemühungen im Bereich Personalentwicklung ausgezeichnet hat", meint Damian Ornani, CEO von Fisher Investments. „Mitarbeitende zu fördern und ihnen die Tools und Ressourcen an die Hand zu geben, um erfolgreich zu sein, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Mission. Indem wir unseren Mitarbeitenden dabei helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, stärken wir jeden Aspekt unseres Unternehmens und tragen zu auf Vertrauen basierenden, langfristigen Kundenbeziehungen bei."

Mit dem BEST Award zeichnet die ATD Organisationen aus, die wesentliche Aspekte der Talentförderung in den Mittelpunkt stellen, um zur Lösung von Unternehmensherausforderungen beizutragen, darunter:

Förderung der Talententwicklung über die gesamte Organisation hinweg

Förderung von Lernen als zentrales Merkmal der Unternehmenskultur

Verknüpfung von Lernerfolgen mit individueller und unternehmensweiter Leistung

Einbezug des Senior Management in Initiativen zur Talententwicklung

Der Executive Vice President of Global Human Capital von Fisher Investments, Greg Miramontes, äußerte sich wie folgt dazu: „Wir waren schon immer der Ansicht, dass unsere Mitarbeitenden unser wertvollstes Kapital sind, und wir sind unglaublich stolz darauf, mit dem BEST Award der ATD ausgezeichnet worden zu sein. Unsere umfassenden Lehrangebote und Fortbildungsprogramme stellen unseren Mitarbeitenden die Tools zur Verfügung, die sie benötigen, um im Verlauf ihrer Laufbahn bei Fisher Investments erfolgreich zu sein. Indem wir unsere Mitarbeitenden fortwährend weiterbilden und unterstützen, sind wir in der Lage, unseren Kunden einen anhaltenden, erstklassigen Service zu bieten."