SoftServe gewinnt Gold bei den Brandon Hall Group Excellence in Leadership Development Awards 2021 Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 17.09.2021, 19:34 | 19 | 0 | 0 17.09.2021, 19:34 | SoftServe, ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, hat bei den 2021 Brandon Hall Group Excellence in Leadership Development Awards Gold in der Nominierung Best Advance in Coaching and Mentoring gewonnen. Das Unternehmen wurde für ein einzigartiges Lernökosystem ausgezeichnet, das Mentoring- und Coaching-Praktiken implementiert, um Mitarbeitern zu helfen, zu wachsen, neue Kompetenzen zu erwerben und ihre Führungsqualitäten zu verbessern. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210917005473/de/ SOFTSERVE WINS GOLD IN 2021 BRANDON HALL GROUP EXCELLENCE IN LEADERSHIP DEVELOPMENT AWARDS (Graphic: Business Wire) Individualorientiertes Lernen bei SoftServe ist Teil des betrieblichen Lern- und Entwicklungsökosystems. Die SoftServe University bietet Lernlösungen in über 20 verschiedenen Formaten. Neben Schulungen, langfristigen, konventionellen und E-Learning-Programmen ermöglichen Mentoring und Coaching den Mitarbeitern, Wissen und Erfahrungen schneller zu erwerben, die Leistung der Mitarbeiter zu verbessern und den Bedarf an individuellem Mehrkomponenten-Lernen zu befriedigen, das im Gruppenlernen möglicherweise nicht verfügbar ist. Darüber hinaus ermöglichen Mentoring und Coaching es den Mitarbeitern, sich das Wissen anzueignen, das derzeit im Unternehmen stark nachgefragt wird. Weitere prominente Gewinner in der Kategorie Coaching und Mentoring sind die Bank of America Corporation, Google Cloud, McKinsey & Company, TD Bank und Tata Consultancy Services. „Vor etwa sieben Jahren haben wir mit der Einführung von Instrumenten wie Mentoring und Coaching begonnen“, sagt Nataliya Kuba, Center of Learning Excellence Director bei SoftServe. „Mentoring entspricht den individuellen Entwicklungsbedürfnissen der Mitarbeiter. Es ist eine flexible Möglichkeit, neue Kenntnisse und Fähigkeiten in Zusammenarbeit mit einem erfahreneren Kollegen zu erwerben. Im Umfeld des schnellen Wachstums von SoftServe sorgt Mentoring nicht nur für das Vermächtnis von Kompetenzen und Best Practices, sondern ermöglicht auch die Pflege und Entwicklung der Unternehmenskultur. Und Coaching ist das Instrument der Entwicklung und ein wichtiger Bestandteil der Führungskräfteentwicklung. 99 % unserer Mentoren und Coaches sind Mitarbeiter von SoftServe, und das sind über tausend Experten an allen Standorten von SoftServe.“ SoftServe hat derzeit über tausend aktive Mentoring- und Coaching-Paare, wobei jede Stunde ein neues Mentor-Mentee-Paar registriert wird. Die Zahl der Mentoren ist in den letzten 12 Monaten um 67 % gestiegen. Zu den Mentoren zählen die Mitbegründer und Vorstandsmitglieder von SoftServe, der CEO und sein Führungsteam. Das Unternehmen ist Partner der International Coaching Federation, die gemeinsam die jährliche Coaching Week veranstaltet. SoftServe University ist ein 2006 gegründetes Lernökosystem für Unternehmen mit dem Ziel, die beruflichen Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeiter zu entwickeln. Im Jahr 2020 implementierte die Universität mehr als 3.000 Bildungslösungen, um die derzeit über 10.000 Mitarbeiter des Unternehmens zu unterstützen. Über SoftServe SoftServe ist ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, das auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir präsentieren, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Softwarefirmen Geschäfte machen. Mit unserer Fachkompetenz in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, welche die Anwender unserer Kunden erwarten. SoftServe liefert offene Innovationen, von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis zur Entwicklung und Implementierung von transformativen Produkten und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basieren auf einfühlsamem, auf den Menschen fokussierten Erfahrungsdesign, das Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir befähigen Unternehmen und Softwarefirmen, sich (neu) zu definieren, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu behaupten. Egal, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden. Besuchen Sie unsere Website, unseren Blog oder unsere Seiten auf LinkedIn, Facebook und Twitter. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210917005473/de/





