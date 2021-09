Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Gott bewahre euch davor, in einem Zeitalter der großenVeränderungen zu leben, soll Konfuzius gesagt haben. Es ist jedoch eherunwahrscheinlich, dass die BürgerInnen Usbekistans ihm zustimmen würden. Mit demAmtsantritt des Präsidenten Shavkat Mirziyoyev im Jahr 2016 begann in diesemzentralasiatischen Staat, der noch vor 30 Jahren ein Teil der Sowjetunion war,eine Ära radikaler Reformen und Veränderungen. Im Mittelpunkt der Reformenstehen die Verbesserung des Wohlergehens der Menschen und die Schaffung neuerArbeitsplätze. Deswegen gehen Wirtschaft- und Sozialreformen Hand in Hand.Usbekistan wurde dabei für mehr internationale und regionale Zusammenarbeitgeöffnet, die Wirtschaft liberalisiert und das gesellschaftliche Systemmodernisiert. Dafür wurde eine umfangreiche Entwicklungsstrategie für 2017-2021verabschiedet. Und schon heute kann man über deutliche Erfolge sprechen. In denletzten fünf Jahren ist die Wirtschaft um 24 %, die Industrie um 34 %, dieExporte um das 1,5-fache und die ausländischen Investitionen um das 3-fachegewachsen. Im gleichen Zeitraum sind die durchschnittlichen Monatslöhne um denFaktor 2,2 gestiegen. Das Kleinunternehmertum wurde dabei für Priorität in derWirtschaft des Landes erklärt. In den letzten fünf Jahren wurden rund 2.000Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse zur Entwicklung dieses Sektorsverabschiedet. Auf der anderen Seite wurden 114 Lizenzen, Genehmigungen undunnötige Inspektionen für Unternehmen abgeschafft, die Verfahren zur Erlangungvon Genehmigungen vereinfacht. Infolgedessen hat sich die Zahl der neuenUnternehmen in den letzten fünf Jahren fast verdreifacht, und die Zahl derKleinunternehmen verdoppelt. Bemerkenswert dabei ist, dass über 50 % dieserUnternehmen erst in den letzten drei Jahren gegründet wurden. Auch bestehendeUnternehmen expandieren, dabei sind Tausende von neuen Arbeitsplätzen geschaffenworden.Die wirtschaftlichen Zahlen können sich also eindeutig sehen lassen, aberinwieweit spiegeln sie die tatsächliche Situation im Land wider? Spüren dieBürger und Unternehmen die positiven Auswirkungen der Reformen?Im August dieses Jahres befragte das Zentrum für Wirtschaftsforschung undReformen (CERC) mehr als 1.000 Unternehmen im ganzen Land, um herauszufinden,wie sie die Aussichten für ihre Geschäftsentwicklung einschätzen. DieCERC-Umfrage unter Unternehmern ergab, dass die Mehrheit das Geschäftsklima inUsbekistan positiv bewertet. So gab mehr als ein Drittel aller Befragten (37 %)