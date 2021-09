Glatfelter gibt Preiserhöhung von 12 % für Verbundfaserprodukte bekannt

Die Entscheidung ist eine Reaktion auf die fortgesetzten Preiserhöhungen bei Rohstoffen wie Zellstoff, Synthetikfasern, Chemikalien und Verpackungsmaterialien. Darüber hinaus fallen weiterhin umfangreiche Mehrkosten in der Logistik an und die rasante Steigerung der Energiekosten setzt sich ebenfalls fort.

„Umfassende Strategien zur Senkung der Gesamtkosten und Steigerung der Fertigungseffizienz sind weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt bei Glatfelter, da der Inflationsdruck in der gesamten globalen Lieferkette zu spüren ist“, so Chris Astley, SVP und Chief Commercial Officer. „Angesicht der anhaltenden Eskalation der Inputkosten erfolgt dieser Preisanstieg zusätzlich zu den Preismaßnahmen, die wir in unserem Segment Composite Fibers bereits zu Beginn des Jahres ergriffen haben. Als Branchenführer ist Glatfelter jedoch gut aufgestellt, um Versorgungskontinuität zu gewährleisten. Wir werden daher weiterhin die erstklassigen Produkte, Innovationen und Dienstleistungen liefern, die unsere Kunden von uns erwarten.“

Über Glatfelter

Glatfelter ist ein weltweit führender Anbieter von technischen Werkstoffen. Die hochwertigen, innovativen und individuell anpassbaren Lösungen des Unternehmens werden bei der Filtrierung von Tee und portioniertem Kaffee, bei Körperpflege- und Verpackungsprodukten sowie für Heimwerker- und Industrieanwendungen eingesetzt. Glatfelter hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, USA, und erzielte einen Jahresnettoumsatz von ca. 1 Milliarde USD. Das Unternehmen verfügt über Kunden in über 100 Ländern und ca. 2.550 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen betreibt zwölf Produktionsstätten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und auf den Philippinen. Weitere Informationen zu Glatfelter finden Sie unter www.glatfelter.com .

