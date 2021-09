Die 3M Global Bonding Process Center helfen Kunden bei der Verwirklichung ihrer Automatisierungsbestrebungen

ST. PAUL, Minnesota, 17. September 2021 /PRNewswire/ -- Der Unternehmensbereich Industrieklebstoffe und -bänder von 3M (NYSE:MMM) baut seine Bonding Process Center in St. Paul, USA, Neuss, Deutschland, und Shanghai, China, weiter aus. Vor dem Hintergrund eines wachsenden Trends zur Automatisierung in der Fertigung bieten die 3M Bonding Process Center einen Ausgangspunkt für die Entwicklung und Planung automatisierter Klebelösungen.

Die 3M Bonding Process Center sollen dabei helfen, maßgeschneiderte Prozesslösungen für komplexe Klebeprobleme zu finden, und ermöglichen den Kunden nun auch den virtuellen Zugang zu den Zentren für Beratungen und Live-Demonstrationen. Die 3M Bonding Process Center, früher bekannt als Global Adhesives Solutions Lab, verbinden Kunden mit lokalen 3M Experten und ermöglichen eine Partnerschaft, die Probleme löst und Prozesse optimiert.

Um diese Weiterentwicklung zu markieren, bieten die Ingenieure und Experten von 3M virtuelle Beratungsgespräche mit Kunden und Interessenten in den 3M Bonding Process Center an allen drei Standorten an. Diese Präsentationen zeigen, wie die wachsenden Fähigkeiten des Unternehmens eingesetzt werden können, um positive Geschäftsergebnisse für Fertigungs- und Montageunternehmen zu erzielen.

„Wir freuen uns, mehr über unser hochmodernes Bonding Process Center-Angebot an drei Standorten rund um den Globus zu berichten. Diese Einrichtungen sind darauf ausgerichtet, unseren Kunden bei der Lösung ihrer wichtigsten Probleme zu helfen" erläuterte Taylor Harper, Global Business Development Director bei 3M.

„Bei 3M bauen wir unser globales Know-how in den Bereichen Automatisierung und Data Science weiter aus, um unsere Kunden in jeder Phase ihrer Automatisierungsreise zu unterstützen. Unsere Technologien, unser Wissen und unsere hochgradig maßgeschneiderten Lösungen ermöglichen es Herstellern, geschäftliche Vorteile zu erzielen, die von höherer Produktivität bis hin zu erheblichen Kostensenkungen reichen. Wir möchten unsere Kunden bei der Integration von immer mehr Automatisierung in ihre Fertigungsprozesse unterstützen, damit sie ihre Gesamtziele erreichen können", so Harper weiter.