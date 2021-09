Conexiom kündigt Einführung von The Conexiom-Platform an und erweitert Fähigkeiten, um zusätzliche Geschäftsprozesse in der Lieferkette und bei der Kreditorenbuchhaltung zu automatisieren Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 17.09.2021, 23:49 | 14 | 0 | 0 17.09.2021, 23:49 | VANCOUVER, British Columbia, 17. Sept. 2021 /PRNewswire/ -- Conexiom, der führende Anbieter von Automatisierungslösungen für Kundenaufträge, hat heute The Conexiom Platform vorgestellt, die nächste Generation seiner Cloud-basierten Automatisierungstechnologie. Abgesehen von der Automatisierung des Vertriebs der aktuellen Plattform, bietet The Conexiom Platform Lösungen zur Automatisierung der Lieferkette und der Kreditorenbuchhaltung und unterstützt damit zusätzliche kritische Geschäftsprozesse für Kunden. The Conexiom-Platform dient der Automatisierung von Dokumenten für die wichtigsten Geschäftsprozesse von Unternehmen - Order-to-Cash (O2C) und Procure-to-Pay (P2P). Aus diesen Gründen entscheiden sich Kunden für Conexiom: Erstellen von Operationen, die skalierbar sind: Unabhängig davon, ob Mitarbeiter Bestellungen oder Rechnungen manuell eingeben, ist die berührungslose Automatisierung eine der wirkungsvollsten Methoden, um Abläufe zu rationalisieren und Tausende von Arbeitsstunden pro Jahr zurückzugewinnen.





Unabhängig davon, ob Mitarbeiter Bestellungen oder Rechnungen manuell eingeben, ist die berührungslose Automatisierung eine der wirkungsvollsten Methoden, um Abläufe zu rationalisieren und Tausende von Arbeitsstunden pro Jahr zurückzugewinnen. Verbesserung des Kundenerlebnisses: Eine schnelle und präzise Auftragsabwicklung führt zu mehr termingerechten und vollständigen Aufträgen und zu zufriedeneren Kunden, die seltener abwandern.





Eine schnelle und präzise Auftragsabwicklung führt zu mehr termingerechten und vollständigen Aufträgen und zu zufriedeneren Kunden, die seltener abwandern. Bessere Transparenz der Lieferketten: Die Automatisierung von Dokumenten im P2P-Prozess bedeutet, dass die Beschaffungsteams in Echtzeit auf genaue Daten zugreifen können, so dass sie proaktiv auf Veränderungen in der Lieferkette reagieren können.





Die Automatisierung von Dokumenten im P2P-Prozess bedeutet, dass die Beschaffungsteams in Echtzeit auf genaue Daten zugreifen können, so dass sie proaktiv auf Veränderungen in der Lieferkette reagieren können. Reduzierung kostspieliger Rechnungsstellungsfehler: Fehler bei der Rechnungsstellung führen zu Verspätungszuschlägen, Überzahlungen und sogar Doppelzahlungen an Ihre Zulieferer. Die Reduzierung von Fehlern bei der manuellen Dateneingabe bedeutet Kosten- und Zeitersparnis für Ihr Unternehmen und weniger Störungen in Ihren Lieferantenbeziehungen.





Fehler bei der Rechnungsstellung führen zu Verspätungszuschlägen, Überzahlungen und sogar Doppelzahlungen an Ihre Zulieferer. Die Reduzierung von Fehlern bei der manuellen Dateneingabe bedeutet Kosten- und Zeitersparnis für Ihr Unternehmen und weniger Störungen in Ihren Lieferantenbeziehungen. Höhere Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung: Durch den Wegfall manueller, sich wiederholender Arbeiten können Ihre Mitarbeiter ihre Zeit auf höherwertige Tätigkeiten konzentrieren, die sie mehr motivieren. „Die Erwartungen der Kunden im B2B-Bereich sind gestiegenen. Die Unvorhersehbarkeit globaler Lieferketten kam dazu und hat die Unternehmen veranlasst, ihre Prozesse zu automatisieren", sagte Ray Grady, President & CEO von Conexiom. „Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben und sich modernisieren wollen, haben erkannt, dass nahtlose Abläufe eine Grundvoraussetzung sind. Die Marktanteile gewinnen aktuell Unternehmen, die sich besonders darum bemühen, kundenorientiert zu sein. Mit der Erweiterung unserer Plattform können wir unseren Kunden weiterhin helfen, durch die Automatisierung transformative Ergebnisse zu erzielen, nicht nur in ihren Order-to-Cash-Prozessen, sondern in ihrer gesamten Lieferkette. Durch die Automatisierung ihrer Abläufe können unsere Kunden ihr Humankapital skalieren, Kosten senken und vor allem - sich auf ihre Kunden konzentrieren." Seite 2 ► Seite 1 von 2





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer