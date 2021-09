NDA für Henliusʼ neue Anti-PD-1-mAb Serplulimab zur Erstbehandlung von sqNSCLC von der chinesischen NMPA akzeptiert, MRCT der Phase III erreichte den primären Endpunkt

SHANGHAI, 18. September 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK) gab bekannt, dass der Zulassungsantrag (New Drug Application, NDA) für Serplulimab Injection (HLX10), einen neuartigen monoklonalen Anti-PD-1-Antikörper (mAb), der unabhängig vom Unternehmen entwickelt wurde, in Kombination mit Carboplatin und Albumin-gebundenem Paclitaxel für die Erstlinienbehandlung von lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Plattenepithelkarzinom (sqNSCLC) von der National Medical Products Administration (NMPA) in China akzeptiert wurde.

Der Zulassungsantrag stützt sich auf die Ergebnisse einer randomisierten, doppelblinden, globalen, multizentrischen klinischen Phase-III-Studie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Plattenepithelkarzinom, in der Serplulimab Injektion in Kombination mit Chemotherapie mit Chemotherapie in Bezug auf Wirksamkeit und Sicherheit verglichen wurde. Die Studienergebnisse zeigen, dass Serplulimab das progressionsfreie Überleben (PFS) der Patienten bei guter Sicherheit deutlich verlängern kann. Im April 2021 akzeptierte die NMPA die NDA für Serplulimab Injection zur Behandlung von inoperablen oder metastasierten soliden Tumoren mit hoher Mikrosatelliteninstabilität, die auf die Standardtherapie nicht ansprechen, und gewährte offiziell eine vorrangige Prüfung.