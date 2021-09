Lunit AI wird zum ersten Mal in einer klinischen Studie zur Arzneimittelentwicklung eingesetzt - Ergebnisse werden auf der ESMO 2021 vorgestellt

SEOUL, Südkorea, 18. September 2021 /PRNewswire/ -- Ein führender Anbieter von medizinischer KI, Lunit, gab heute bekannt, dass seine KI für die Gewebeanalyse in einer klinischen Studie zur Medikamentenentwicklung eingesetzt wurde, um das Ansprechen der Patienten auf eine Immuntherapie genau vorherzusagen. Mit diesem wichtigen Ergebnis präsentierte das Unternehmen drei Studien auf dem Kongress 2021 der European Society for Medical Oncology (ESMO).

Lunit hat sich auf die Entwicklung neuartiger KI-Biomarker konzentriert, die in der Krebsbehandlung eingesetzt werden können. Seit 2019 validiert es die Wirksamkeit seiner KI-basierten Gewebeanalyseplattform „Lunit SCOPE", die das Ansprechen von Krebspatienten auf eine Immuntherapie genau vorhersagt.

Das Highlight von Lunit auf dem ESMO 2021 ist die Ankündigung, dass Lunit SCOPE IO - eine der Lunit SCOPE-Produktlinien - zum ersten Mal in einer klinischen Studie der Phase I für ein neues Medikament eingesetzt wurde. In einer gemeinsamen Studie mit Y Biologics, einem südkoreanischen Antikörper-Biotech-Unternehmen, das sich in der klinischen Phase befindet, konnte Lunit SCOPE IO das Ansprechen auf die Immuntherapie bei allen Patienten, die an der Studie teilnahmen, genau vorhersagen.

„Ab 2019 hat Lunit bewiesen, dass das Ansprechen auf eine Immuntherapie von der räumlichen Verteilung der Immunzellen im Krebsgewebe abhängt, was die Grundlage für die KI-Plattform ‚Lunit SCOPE IO' war", sagte Chan-Young Ock, Chief Medical Officer von Lunit. „Diese Studie ist der erste Fall, in dem Lunit SCOPE IO auf tatsächliche klinische Studien zur Medikamentenentwicklung angewendet wurde, und es ist eine aussagekräftige Studie, die das große Potenzial für KI-gestützte Biomarker demonstriert."

Lunit stellte eine weitere Studie mit Lunit SCOPE IO vor, in der die Korrelation zwischen der räumlichen Information der tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TIL) und der Prognose von Darmkrebs validiert wurde. Das Team analysierte 461 Darmkrebsdaten aus TCGA-Daten und zeigte, dass eine hohe TIL-Dichte im Verhältnis zu den Tumorzellen die Prognosekraft verbessern kann.

Die andere wichtige Studie des Unternehmens befasste sich mit Lunit SCOPE PD-L1, einem von Lunit entwickelten KI-gestützten PD-L1 Tumor Proportion Score (TPS) Analysator. Laut der Studie verbesserte die Unterstützung durch Lunit SCOPE PD-L1 den Konsens der Pathologen erheblich und fand mehr Patienten, die für eine Immuntherapie in Frage kamen.