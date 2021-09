Zoomlion bricht einen weiteren Rekord bei der High-End-Fertigung, exportiert Raupenkran mit der höchsten Tonnage aller Zeiten aus China Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 18.09.2021, 01:37 | 16 | 0 | 0 18.09.2021, 01:37 | CHANGSHA, China, 18. Sept. 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) hat am 16. September den Raupenkran ZCC32000 in die Türkei exportiert und damit einen neuen Rekord aufgestellt für den Kran mit der höchsten Tonnage, der je aus China exportiert wurde. Damit hat das Unternehmen den wachsenden Einfluss der Marke Zoomlion und die Wettbewerbsfähigkeit der hochwertigen Produkte des Unternehmens auf dem internationalen Markt unter Beweis gestellt. Der 2.000-Tonnen-Kran ZCC32000 ist ein Produkt für verschiedene Anwendungen mit einem maximalen Lastmoment von 32.000 Tonnenmetern und einer maximalen Auslegerhöhe von 168 Metern, bei dem das modulare, superbreite Doppelausleger-Design zum Einsatz kommt. Er kann sich an eine Vielzahl komplexer Hebebedingungen anpassen und bietet eine um 10 bis 20 Prozent verbesserte Hebeleistung im Vergleich zu Produkten der gleichen Klasse. Das Modell kann nach Anforderung des Benutzers zwischen einmotorigem und zweimotorigem Betrieb umgeschaltet werden, je nachdem, ob Wert auf einen niedrigen Kraftstoffverbrauch oder eine verstärkte Leistung gelegt wird. Das System ist äußerst sicher und die Demontage und Montage sind höchst effizient. „Zoomlions Raupenkrane haben sich im Baugewerbe bewährt. Mit ihrer hohen Effizienz, ausgezeichneten Sicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit belegen sie, dass in chinesischer Produktion zuverlässige und vertrauenswürdige Qualität hergestellt wird", sagte Zoomlions Partner in der Türkei. Das Produkt wird zuerst in einem Kernkraftwerksprojekt und anschließend bei weiteren Projekten im Bereich Windkraft und Petrochemie in Europa eingesetzt. Mit dem Export des ZCC32000 hat Zoomlion zum dritten Mal den Rekord für die höchste Tonnage eines aus China exportierten Krans gebrochen. Die vorherigen Rekorde wurden von den Raupenkranen ZCC9800W und ZCC12500 aufgestellt, die im September 2020 bzw. Juni 2021 in die Türkei exportiert wurden. Der dreifache Rekord innerhalb eines Jahres ist ein Beleg für die technische Stärke, die Qualität des Produkts und die Markenbekanntheit der Zoomlion-Krane. Sie etablieren den guten Ruf der „hochwertigen Fertigung made in China" auf der internationalen Bühne. „Der Hauptgrund dafür, dass Zoomlion mit seinen Kranen immer wieder Exportrekorde bricht, sind unsere kontinuierlichen Fortschritte bei der Entwicklung von Kerntechnologien, die auf dem internationalen Markt Anklang finden", sagte Luo Kai, Vizepräsident von Zoomlion und General Manager der Zoomlion Engineering Kransparte. Im ersten Halbjahr 2021 stieg der Umsatz von Zoomlion in Übersee um 52,28 Prozent. Der Anstieg war auf starkes Wachstum bei den Kranprodukten zurückzuführen. Diese Sparte erzielte von Januar bis August ein Umsatzplus von 60,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei LKW-Kranen mit 30 Tonnen und mehr rangiert Zoomlion branchenweit auf Nummer eins in China nach Umsatz und das Unternehmen hält den höchsten Marktanteil von Raupenkranen in China. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1628549/image1.jpg





