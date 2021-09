Der Abwärtsdruck nimmt deutlich zu

Der DAX hat gestern zum Handelsstart einen erneuten Angriff auf die wichtige Marke von rund 15.800 Punkten gestartet.

Zunächst ein wichtiger Hinweis:

Wie jedes Jahr macht Stockstreet auch in diesem Jahr eine Sommerpause – und zwar in den kommenden beiden Wochen. In dieser Zeit erscheint keine Börse-Intern. Die nächste Ausgabe erscheint am 04. Oktober.



Der DAX hat gestern zum Handelsstart einen erneuten Angriff auf die wichtige Marke von rund 15.800 Punkten gestartet. Doch zum dreifachen Verfallstag (Hexensabbat) ist es den Stillhaltern gelungen, auch diesen Angriff abzuwehren (siehe roter Pfeil im folgenden Chart).