Wenn es um das Klima geht, spricht heute jeder von "Net Zero“, also „Netto-Null". Die Industrie für die Behandlung von Industrieabwässern geht noch einen Schritt weiter: "Net Positive Water" gilt jetzt als Maßstab. Ähnlich wie bei modernen Katalysatoren, die heute saubere Luft ausstoßen als hineingelangt, sollen neueste Technologien es ermöglichen, dass Industrieanlagen, einschließlich Bergbauunternehmen, mehr sauberes Wasser zu produzieren als sie verbrauchen.



Über die australische Parkway Corporate Limited (ASX: PWN; FRA: 4IP; AU000000PWN8) hatten wir bereits seit einiger Zeit auf Goldinvest berichtet. Der dynamische Managing Director Bahay Oczakmak hat sich vorgenommen, Parkway zu einem industriellen Wasseraufbereitungsunternehmen auszubauen. Ende 2019 brachte er eine bahnbrechende Wasseraufbereitungstechnologie der nächsten Generation, die ursprünglich zusammen mit der Victoria University in Melbourne entwickelt wurde, in Parkway ein und wurde bei dieser Gelegenheit zum größten Aktionär des Unternehmens. In den folgenden zwei Jahren der Umstrukturierung und Refinanzierung ist Parkway nun vollständig finanziert und komplett neu positioniert, um die Chancen in diesem Sektor zu nutzen.

Searchlight beginnt mit Seltene Erden-Exploration

Selten Erden sind aktuell extrem gefragt. Nicht nur, weil davon auszugehen ist, dass sie im Boom der Elektromobilität und der Erneuerbaren Energien eine wichtige Rolle spielen werden, sondern auch, weil man in Nordamerika – vor allem in den USA aber mittlerweile auch in Kanada – mit Hochdruck daran arbeitet, die in diesem Bereich bestehende, starke Abhängigkeit von China zu reduzieren! Die Elektronikhersteller weltweit jedenfalls stellen sich schon auf weiter steigende Preise für Seltene Erden-Metalle ein.

Nicola Mining verschifft zweite Ladung Gold- und Silberkonzentrat

Nicola Mining (TSX.V: NIM; FRA: HLI) teilt mit, dass das Unternehmen inzwischen seine zweite Lieferung von 96,7 Tonnen Gold- und Silberkonzentrat an Ocean Partners UK Limited abgewickelt hat. Die erste Lieferung über 40 Tonnen Konzentrat war am 31. August 2021 gemeldet worden. Zusammengenommen hat das Unternehmen nun insgesamt 136,8 Trockentonnen Konzentrat für einen Gesamtwert von 664.081,36 USD an Ocean Partners geliefert.

Nach COVID: EnviroMetal setzt verstärkt auf nordamerikanische Partner

EnviroMetal Technologies (CSE: ETI; WKN A3CWQJ) kämpft nach wie vor mit den Verwerfungen, die die COVID-Pandemie in der globalen Logistikbranche verursacht hat. Verzögerungen in den Häfen, Containerknappheit, Verzögerungen bei der Abfertigung und erhöhte Zuschläge betreffen auch die gesamte E-Müll/PCBA-Branche, was zu einem reduzierten Niveau der Sammlung, Demontage und des Transports von Elektromüll geführt habe.

Durchbruch: Sitka Gold gelingt entscheidender Erfolg auf Alpha Gold!

Mit fünf weiteren Bohrungen des laufenden Sommerbohrprogramms auf dem Alpha Gold-Projekt in Nevada hat Sitka Gold (CSE:SIG, FRA:1RF) weitere Belege für ein starkes Alterationssystem vom Carlin-Typ gefunden. Jetzt liegen die Analysen der ersten beiden Bohrungen des laufenden Programms vor. Insbesondere Bohrung AG21-05 (nach fortlaufender Zählung die zweite Bohrung des Sommerprogramms) weckt große Erwartungen, obwohl der Bohrer gar nicht bis zur Zieltiefe vordringen konnte.

American Rare Earths: Zur rechten Zeit am rechten Ort

Die Vereinigten Staaten sind entschlossen, sich von ihrer Abhängigkeit von China im Bereich der Seltenen Erden zu befreien. So entschlossen, dass man in den USA jetzt auch untersucht, ob man nicht Mikroben verwenden könnte, um mehr dieser strategischen Mineralien aus einheimischen Quellen zu gewinnen. Dabei geht es vor allem um die Verwendung Seltener Erden in militärischen Anwendungen.

Sonoro Gold legt positive PEA und Ressourcenschätzung vor

Doppelschlag von Sonoro Gold (WKN A2QCST / TSXV SGO): Die kanadische Gesellschaft präsentierte gestern nicht nur eine neue Ressourcenschätzung zum mexikanischen Gold- und Silberprojekt Cerro Caliche, sondern legte auch die – unserer Ansicht nach – positiven Ergebnisse einer ersten Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA; Preliminary Economic Assessment) vor!

Australischer ESG-Trust wird Großaktionär bei FYI Resources

Perennial Value Management Limited hat seit Mai dieses Jahres bislang 17,491,500 Aktien von FYI Resources im freien Markt erworben. Der auf ESG-Thema spezialisierte Trust hält damit inzwischen 5,1 Prozent der Anteile an FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL). Das geht aus einer Pflichtmitteilung der australischen Börse hervor, die Perennial jetzt als so genannten „substantial holder“ ausweist. Erst Anfang September ist Perennial von der Responsible Investment Association Australasia in einer umfassenden Studie als "Responsible Investment Leader" eingestuft worden.

Granite Creek: Nach der Pflicht startet die Kür auf Kupfer-Gold-Projekt Carmacks

Vom Eiskunstlauf weiß man: Nach der Pflicht, kommt die Kür. Das Prinzip gilt auch für Exploration. Granite Creek Copper Ltd. (TSX.V: GCX; FRA: GRK) hat die Phasen 1 und 2 seiner Bohrungen auf dem Carmacks Projekt im Yukon abgeschlossen und damit in einer Art Pflichtteil sehr erfolgreich historisch bekannte Ressourcen erweitert. In Summe wurden 39 Löcher gebohrt (20 Löcher in Form von RC Bohrungen). Allerdings sind erst 9 Bohrungen aus dem Labor zurück.

Der Lithiumpreis steigt exponentiell

Erst Anfang August hatten die Analysten von Canaccord Genuity ihr letztes Update zum Lithiummarkt veröffentlicht. Seitdem aber sind die Preise für das derzeit extrem gefragte Batteriemetall unaufhaltsam gestiegen, wobei Lithiumkarbonat (FOB Chile) um 55% auf rund 18.000 USD pro Tonne, Lithiumhydroxid in Südkorea um 29% auf rund 23.000 USD pro Tonne und 6%iges Spodumenkonzentrat um 15% auf ca. 980 USD pro Tonne zulegten.

Goliath Resources: Vererzung der Surebet-Zone wächst kontinuierlich

Bohrung für Bohrung und Bohrstandort für Bohrstandort bestätigt Goliath Resources (TSXV: GOT; FRA: B4IF) die hohe Kontinuität der Mineralisierung entlang der gesamten polymetallischen Gold-Silber-Zone Surebet auf dem Golddigger-Projekt im Goldenen Dreieck von British Columbia. Alle 23 bisher abgeschlossenen Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von inzwischen 4.391 Metern haben entlang der gesamten Streichlänge von 1.000 Metern beträchtliche Mächtigkeiten von Quarz-Sulfid-Adern durchteuft!

Neu auf GOLDINVEST

Camino Minerals Corp.



Camino ist ein Kupferexplorationsunternehmen im Entdeckungs- und Entwicklungsstadium.



Das Unternehmen konzentriert sich darauf, sein hochgradiges Kupferprojekt Los Chapitos in Peru im Hinblick auf eine potenzielle Ressourcenabgrenzung und neue Entdeckungen voranzutreiben. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit Feldstudien auf seinem Kupfer- und Silberprojekt Plata Dorada begonnen. Camino hat vor kurzem auch das Kupfer-Porphyr-Projekt Maria Cecilia erworben. Das Unternehmen ist bestrebt, ein Portfolio von fortschrittlichen Kupferanlagen zu erwerben, die das Potenzial haben, Kupfer in eine elektrisierende kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern.

