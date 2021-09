BASF: Kursexplosion am Montag!?

Bei BASF läuft es derzeit wie am Schnürchen, wobei die jüngste positive Nachricht aus dem Reich der Mitte kommt. Denn wie das Unternehmen kürzlich bekannt gab, haben sich BASF und der größte chinesische Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus zu einer strategischen Partnerschaft verabredet. Demnach wollen bei gemeinsam ein Modell zur Herstellung von Batteriebestandteilen entwickeln. Gleichzeitig planen die Unternehmen im Bereich Batterie-Recycling zusammenzuarbeiten.

Doch damit nicht genug. Denn darüber hinaus hat das Bankhaus Metzler seine Prognose für BASF massiv nach oben gesetzt. Für die Kaufempfehlung gibt Analyst David Varga mittlerweile ein Kursziel von 81 Euro an. Bisher lag das Ziel des Experten bei nur 47 Euro. Hintergrund ist der allgemeine Aufschwung der europäischen Chemiebranche und die tolle Entwicklung von BASF im dritten Quartal. Varga geht von einem “außerordentlich guten” Verlauf aus.

Fazit: BASF hat damit allerbeste Chancen, in den kommenden Tagen positiv zu überraschen. Doch wann sollten Anleger einsteigen und wie weit kann es nach oben gehen? Um all diese Fragen geht es in unserer großen Sonderstudie, die Sie am heutigen Sonntag ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BASF der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BASF-Analyse einfach hier klicken.