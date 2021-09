BioNTech: Jetzt schaltet sich US-Präsident Biden ein! 

US-Präsident Joe Biden kämpft derzeit mit zahlreichen Mitteln gegen den Anstieg der Corona-Fallzahlen in den USA. Dabei schießt die US-Regierung teilweise über das Zahl hinaus. Denn bereits vor einigen Tagen hatte die Regierung angekündigt, dass sich ab morgen jeder seine Dritt-Impfung abholen könne. Doch jetzt gibt es heftigen Gegenwind, ausgerechnet von einer Regierungsbehörde…

Denn wie eine Kommission der US-Gesundheitsbehörde FDA soeben bekannt gab, gibt es keinen Grund für eine pauschale Auffrischungsimpfung. Menschen über 65 Jahre – Ja. Menschen mit Vorerkrankungen – Ja. Aber eben nicht pauschal für alle – genau das hatte aber die US-Regierung angekündigt.

Inwieweit dieser Streit den BioNTech-Aktienkurs belasten dürfte, werden die ersten Handelsstunden am Montag zeigen. Nachdem die Aktie zuletzt alleine zwischen Montag und Donnerstag fast 14 Prozent gestiegen war, folgte am Freitag ein kleinerer Einbruch um über drei Prozent.

Foto: www.anlegerverlag.de

