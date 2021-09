SARS-CoV-2, Influenza A inaktiviert durch in Zink eingebettetes Nylongewebe

Ein in der Zeitschrift ACS Applied Materials Interfaces veröffentlichtes Papier beschreibt die Wirksamkeit und ein Protokoll für zukünftige Tests

HOUSTON, 19. September 2021 /PRNewswire/ -- Ein internationales Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren der University of Cambridge, der Icahn School of Medicine am Mount Sinai, ResInnova Labs und Ascend Performance Materials hat herausgefunden, dass ein mit Zinkionen eingebettetes Nylongewebe 99 % der Viren, die Covid-19 und die gewöhnliche Grippe verursachen, erfolgreich inaktiviert.