Nicht nur in der Bundesrepublik stehen wichtige Wahlen an. In Deutschland geht es darum, ob man sich ganz und gar oder doch nicht so ganz aus der Realität verabschiedet, ob man das „Narrenschiff Utopia“ (Franz-Josef Strauß) nur ausbessert und an der Küste entlangschippert oder mit ihm in See sticht und zu verrotteten Ufern aufbricht. In

Der Beitrag Ungarn: Die nächsten Wahlen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Klaus-Rüdiger Mai.