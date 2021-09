Ein Comeback der Aktie oberhalb dieser wichtigen Marke schien eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein…

Unsere letzte Kommentierung (vom 25.08.) zu Chevron überschrieben wir mit „Gelingt das Comeback?“. Nach dem vorherigen Rücksetzer in Richtung 93 US-Dollar nahm Chevron zum damaligen Zeitpunkt wieder Kurs in Richtung 100 US-Dollar. Ein Comeback der Aktie oberhalb dieser wichtigen Marke schien eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Kommen wir auf Chevron zurück. Aktuell ist ein kleines Aufbäumen der Aktie zu beobachten. Vom jüngsten Verlaufstief (knapp 93 US-Dollar) ausgehend erholte sich Chevron und nimmt aktuell Tuchfühlung zu den 100 US-Dollar auf. Wie wichtig ein Comeback oberhalb dieser psychologisch wichtigen Marke auch aus charttechnischer Sicht wäre, verdeutlicht der obere Chart. Der wichtige Horizontalwiderstand und die 38-Tage- und die 200-Tage-Linie treffen hier aufeinander. Knapp darüber verläuft zudem der kurzfristige Abwärtstrend. Insofern wäre ein Ausbruch über die 100 US-Dollar ein erster Achtungserfolg. Gleichzeitig würde sich damit die Tür in Richtung 110 / 113 US-Dollar öffnen. Rücksetzer sollten auf 93 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es dennoch darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. […]“

In den letzten Handelstagen erwiesen sich die 100 US-Dollar als überaus harte Nuss. Chevron gelang es nicht, entsprechendes Aufwärtsmomentum zu kreieren, um diese Hürde doch noch zu überspringen. Trotz der zahlreichen verpassten Gelegenheiten besteht für den Wert nach wie vor die Chance, über die 100 US-Dollar zu springen, denn noch immer notiert er in unmittelbarer Reichweite zu den 100 US-Dollar.

Die Situation ist allerdings nicht ohne Risiken. Bislang verstand es Chevron zwar, das Handelsgeschehen weg von den 93 US-Dollar zu halten, doch sollte diese Unterstützung (letztes Verlaufstief) doch unterschritten werden ist Obacht geboten.

Kurzum. Chevron steckt gegenwärtig zwischen zwei dominierenden Kursbereichen (100 US-Dollar und 93 US-Dollar) fest und ist auf der Suche nach entsprechenden Impulsen. Mit Blick auf die hohe Relevanz der 100 US-Dollar könnte sich ein Ausbruch über die 100 US-Dollar als „Dosenöffner“ erweisen. In diesem Fall könnte sich die Bewegung in Richtung 110 / 113 US-Dollar ausdehnen. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für die Aktie unter die 93 US-Dollar gehen. Sollte es hierzu kommen, würde der Bereich um 84,5 US-Dollar in den Fokus rücken.