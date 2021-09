Ab jetzt wird Geld verdient und das Unternehmen stand noch nie so gut da. Die Aktie ist viel zu günstig.

Interview-Präsentation Brent Charleton mit Jochen Staiger, Commodity-TV

10 Jahre harte Arbeit machen sich bei EnWave Corporation endlich bezahlt! Das dritte Quartal war das profitabelste Quartal in der Unternehmensgeschichte, so dass zum ersten Mal auch ein Netto-Gewinn eingefahren werden konnte!

Das Unternehmen meldete einen konsolidierten Nettogewinn von 670.000 USD für das dritte Quartal 2021, verglichen mit einem Nettoverlust von fast 1,2 Millionen USD für das dritte Quartal 2020, was einer Steigerung der Rentabilität von über 1,8 Millionen USD entspricht. Der positive Nettogewinn im Quartal markiert einen wichtigen Meilenstein für EnWave bei der Kommerzialisierung der REV™-Technologie in der Lebensmittel-, Cannabis- und Pharmaindustrie. Ebenfalls beachtlich ist die Bruttomarge von 36%, verglichen mit 26% im Vorjahr. EnWave verfügt über eine starke Bilanz mit ausreichender Liquidität von über 15 Millionen USD, operativer Hebelwirkung und keinen Schulden, um zukünftiges Wachstum beim weltweiten Einsatz der REV™-Technologie zu nutzen.

Quelle: EnWave, Verladung einer REV-Anlage

Die selbst entwickelte und patentierte „Radiant Energy Vacuum Technology“ (REV™) ist ein Trocknungsverfahren, bei dem mit Hilfe von Mikrowellen unter extrem hohem Druck im Vakuum den organischen Materialien Wasser entzogen wird und somit eine bessere Prozesskontrolle gewährleistet ist. Insgesamt hält das Unternehmen in Verbindung mit dieser Technologie 13 Patente, unter anderem für den Prozess, die Methodik und die dazu eingesetzte Maschine.

Absolutes Alleinstellungsmerkmal: EnWave hat REV™ als neuen Dehydrationsstandard in der Lebensmittel- und Biomaterialbranche eingeführt, denn es ist schneller und billiger als die Gefriertrocknung, bei höherer Produktqualität als bei Luft- oder Sprühtrocknung.

Die kommerzielle Machbarkeit der REV™-Technologie wurde nachgewiesen und wächst in zahlreichen Marktsegmenten der Lebensmittel- und Pharmabranche einschließlich legalen Cannabis sehr rasch. Die Strategie von EnWave besteht darin, gebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen für die Nutzung der REV™-Technologie an Branchen führende Unternehmen in mehreren Segmenten zu vergeben. Derzeit besitzt man 49 lizenzierte Partner (Tendenz steigend) und man hat weltweit über 50 lizenzpflichtige REV™-Maschinen in 20 Ländern auf 5 Kontinenten installiert. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave auch eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Limited Liability Company) mit dem Namen NutraDried Food Company LLP, um naturreine Käse-Snack-Produkte einschließlich der Marke Moon Cheese® in den USA zu entwickeln, herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen, sowie die Co-Fertigung für Dritte. Dieser Geschäftszweig bildet die zweite erfolgreiche Umsatzsäule im Konzern. Zu den bekanntesten Kunden zählen AstraZeneca und Merck in der Pharma-Industrie, Dole und Arla in der Lebensmittelindustrie, sowie unzählige führende Cannabisunternehmen in Nordamerika.

Der weltweite Bedarf an Dehydrationsmaschine ist riesig und EnWave ist perfekt platziert, da man am Markt über das beste Produkt mit eigens patentierter Technik verfügt! Immer mehr Großkunden greifen auf die Maschinen mit REV™-Technologie zurück, so dass die Auftragsbücher prall gefüllt sind und weitere Rekordergebnisse versprechen!

Damit steckt in dieser Aktie sehr viel mehr Potenzial, als der aktuelle Kurs vermuten lässt. Unserer Meinung steht die Aktie vor einer Neubewertung und besitzt somit kurzfristig auch die Chance auf eine Kursverdopplung! Nutzen Sie jetzt den noch günstigen Einstieg und haben Sie Freude in der Zukunft.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

