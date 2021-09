Siemens: Endlich ist das neue Kursziel da!

Bei Siemens kannten die Kurse in den vergangenen Tagen und Wochen eigentlich nur eine Richtung: Es ging steil nach oben. Schließlich notierte die Aktie noch am 19. Juli im Tief bei nur 125 Euro und verbesserte sich seitdem massiv nach oben. Am Freitag schloss Siemens nun mit knapp 150 Euro und damit rund zwanzig Prozent höher als noch vor acht Wochen. Doch damit dürfte die Rallye noch nicht zuende seien, geht es nach den Experten von UBS.

So hat die schweizer Investmentbank jetzt ihre neue Analyse zu Siemens veröffentlicht. Analyst Sven Weier schreibt nach einem Investorenabend, dass die Aussagen aus dem Geschäftsbereich Digital Industries von einer großen Zuversicht zeugen. Dementsprechend bleibt der Analyst bei seiner positiven Einschätzung und belässt Siemens auf “Buy”. Das Kursziel gibt er mit 160 Euro an.

