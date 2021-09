Continental nach dem Spin-Off: DAS ist das neue Kursziel!

Bei Continental war in dieser Woche einiges los. Am Donnerstag dürfte zahlreichen Continental-Aktionären der Schrecken in die Glieder gefahren sein beim Blick auf die Kurstafel. Die Aktie eröffnete mit einem Minus von zwölf Prozent und schloss schließlich bei 95,55 Euro und damit mit einem Abschlag von über 15 Prozent. Doch dafür war ausschließlich der Spin-Off der Antriebssparte des Unternehmens, die seitdem unter Vitesco an der Börse firmiert.

Nachdem die Abspaltung nun vollzogen wurde, geht es vor allem darum, zur Tagesordnung zurückzukehren. Welch großes Potenzial in der Aktie steckt, belegt die neueste Studie der Investmentabteilung der DZ Bank. Analyst Michael Punzet legte am Freitag seine neue Einschätzung vor und belässt Continental dabei auf “Kaufen”. Das Kursziel reduzierte er nach dem Spin-Off von 144 Euro auf 115 Euro. Aus heutiger Sicht hat die Aktie damit ein Potenzial von über zwanzig Prozent.

Fazit: Wie geht es bei Continental jetzt weiter? Lohnt sich jetzt noch der Einstieg? Oder sollten Anleger lieber abwarten?

Kursverlauf von Continental der letzten drei Monate.

