BioNTech: Das ist ein heftiger Schlag ins Kontor! Jetzt unbedingt aufpassen!

Die vergangene Woche war für den Mainzer Biotech-Konzern BioNTech fast durchweg positiv verlaufen. So konnte der Aktienkurs mehrheitlich deutlich zulegen und kletterte sogar auf ein neues wichtiges Top. Schließlich konnte die BioNTech-Aktie an der Nasdaq am Dienstag zwei Prozent zulegen, am Mittwoch sogar über sechs Prozent, worauf am Donnerstag ein Plus von über vier Prozent folgte. Doch schickte eine unangenehme Meldung aus den USA den Kurs am Freitag wieder auf Talfahrt…

Denn eine Kommission der US-Gesundheitsbehörde FDA hat sich gegen eine pauschale Auffrischungsimpfung bei BioNTech-Geimpften ausgesprochen. Obwohl die Ansteckungszahlen in den USA wieder deutlich steigen, scheint eine pauschale Booster-Massenimpfung nicht empfehlenswert zu sein. Die Kommission betont allerdings ausdrücklich, dass eine Impf-Auffrischung insbesondere in der Altersklasse der Über-65jährigen durchaus sinnvoll ist.

Fazit: Welche Auswirkungen hat diese Nachricht auf die Aktie am Montag? Geht es weiter runter oder hat der Kurs diese Hiobsbotschaft schon eingepreist?

Foto: www.anlegerverlag.de

