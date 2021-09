BioNTech: Gleich zwei Schock-Nachrichten! Das passiert am Montag mit der Aktie!

Was ist denn jetzt auf einmal los? Die Woche bei BioNTech verlief zunächst überaus erfolgreich. Ausgehend vom Montagsschlusskurs an der Wall Street bei 327,14 US-Dollar kletterte der Kurs bis Donnerstagabend auf 372,65 USD. Ein Plus von fast 14 Prozent in nur drei Tagen! Doch dann kamen die schlechten Nachrichten…

Zunächst veröffentlichte die US-Behörde CDC eine Studie über den Langzeit-Schutz der verschiedenen Impfstoffe und kam zu dem Ergebnis, dass einzig eine Impfung mit Moderna auch nach vier Monaten noch einen Schutz von über 90 Prozent liefert. Bei BioNTech sinkt die Wirkung auf nur noch 77 Prozent. Gleichzeitig vermeldete die Gesundheitsbehörde FDA, dass eine pauschale dritte Impfung mit BioNTech von einer Kommission nicht empfohlen wird!

Ein Teil dieser schlechten Nachrichten dürfte am Freitag in die Kursentwicklung bereits eingepreist worden sein. Schließlich ging es für die Aktie über drei Prozent nach unten. Doch das könnte erst der Anfang gewesen sein, denn gerade nach der kräftigen Rallye zur Wochenmitte besteht ein wenig Korrekturbedarf…

Welche Auswirkungen haben diese Nachrichten auf die Aktie am Montag? Geht es weiter runter oder hat der Kurs diese Hiobsbotschaften schon eingepreist?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.