Endlich könnte man sagen. Unternehmen, Unternehmer haben wieder die Chance sich, aber insbesondere „ihr“ Unternehmen, persönlich, face-to-face zu präsentieren und „ihre“ Visionen, Pläne, Erwartungen plastisch und emotional greifbarer zu machen – etwas was reine Zoom-Präsentationen schwerlich leisten können. Impffortschritte machen wieder Präsenzveranstaltungen mögliches möglich. So letztes Wochenende in Potsdam:

Oft „im grossen Börsenzirkus“ vernachlässigte Smallcaps nahmen diese Chance wahr. Während manche vielleicht etwas früh in ihrer Entwicklungsphase die Aufmerksamkeit suchten, könnte bei anderen durchaus „für alle Beteiligten“ etwas Interessantes herauskommen. Und das durchaus Musik in der zweiten oder dritten Reihe spielen kann, sollte eigentlich nicht überraschen. Und es mag ein Ammenmärchen sein: Aber kräftige Kurssteigerungen, auch mal im oberen zweistelligen Prozentbereich auf Jahresbasis, sind eher bei Unternehmen mit 20,30 oder 100 Mio EUR Börsenkapitalisierung möglich oder zu erwarten, als bei den grossen„Börsentankern“. Aber natürlich ist auch das Rückschlagspotential – oft durch illiquiden Handel begünstigt – höher.

Vier MicroCaps sind uns letztes Wochenende besonders „ins Auge gefallen“ – Grund für eine kleine Serie.

Ins Auge gefallen, weil sich neue Perspektiven oder starke Veränderungen im Geschäftskonzept oder weil interessante „Zukunftsbeteiligungen“, bisher wenig beachtet, den ein oder anderen Nebenwert mit einer kräftigen Prise Zusatzfantasie „versehen“. Den Anfang machten wir im ersten Teil mit

Und heute folgt in Teil2:

mVISE – Scheitern mit dem Alten, jetzt „mehr als nur Hülle“ für ein „quasi“ Reverse-Takeover

Die mVISE AG ist nicht gerade eine Erfolgsgeschichte. Hochfliegende Pläne. Dann in 2019 und 2020 Risse in der Wachstumsstory. Die Übernahme eines Hoffnungsträgers – die elastic.io GmbH – brachte seit 2017 eigentlich nicht den erhofften Umsatzboost und konnte die hochgeschraubten Erwartungen nicht erfüllen. Jetzt vor einigen Wochen der Verkauf des Hoffnungsträgers an andere – die es besser machen wollen/können oder zu denen elastic.io einfach besser passt ( „Cogia: „Mit elastic.io können wir uns von allen Konkurrenten abheben“ -nwm 09.09.201). Der zugehörige Kaufpreis wird in zwei Tranchen geleistet und da er mindestens zum bilanziellen Wertansatz erfolgt sein soll, sind keine Abschreibungen nötig. Man habe sogar oberhalb desselben veräussert – zu bedenken ist das seit dem Kauf 2017 der Unternehmenswert plangemäss abgeschrieben wurde. Dass auch keine grossen Gewinne dabei angefallen sein sollten, ist selbstredend. Wie hätte sich der relativ „kleine“ Käufer sonst die Gesellschaft leisten können?