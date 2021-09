Nel ASA: Gute Chancen für eine Trendwende in der kommenden Woche!

Die gesamte Wasserstoffbranche ist in den vergangenen Monaten heftig ins Trudeln geraten. War der Sektor 2019 und 2020 noch extrem gefragt, geht es seit Januar diesen Jahres quasi durch die Bank weg nach unten. Davon konnte sich auch der norwegische Elektrolyseur-Spezialist Nel ASA nicht lossagen. Der Kurs hat sich seit dem Top Ende Januar fast gedrittelt. Doch jetzt notiert der Wert in einem Bereich, der eine Trendwende erlaubt.

Denn Nel ASA war am Freitag in den Bereich um 1,25 Euro gefallen. Dort gelang schon einmal eine beeindruckende Trendwende. So notierten die Norweger Ende August schon einmal in diesem Bereich, ehe es dann wieder massiv nach oben ging. Zwischenzeitlich über 20 Prozent notierte der Kurs am 8. September bei 1,50 Euro. Es bestehen also durchaus Chancen, dass diese charttechnische Unterstützung bei 1,25 Euro auch dieses Mal ordentlich Rückendeckung gibt.

Fazit: Bei Nel ASA kann es jetzt ganz schnell gehen. Doch wohin geht die Reise? Müssen Aktionäre durch ein weiteres Tal der Tränen? Oder schafft Nel endlich die Aufwärtstrendwende? Angesichts der brisanten Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier lesen Sie die Ergebnisse.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

