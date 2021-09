Bayer: Endlich Licht am Ende des Tunnels Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 19.09.2021, 19:29 | 18 | 0 19.09.2021, 19:29 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Bayer zeigten die Kurspfeile in den vergangenen Wochen vor allem in eine Richtung: Nach unten. Zu sehr steckt dem Pharma-Riesen die Monsanto-Übernahme und die damit verbundenen Schadensersatzforderungen der Glyphosat-Geschädigten noch immer in den Knochen. Allein seit Ende Mai hat der Kurs über zwanzig Prozent eingebüßt und schlug zuletzt bei nur noch 45 Euro auf. Doch jetzt macht eine Investmentbank Hoffnung auf ein baldiges Ende der Leidenszeit. Denn Analyst Marc Purcell von der Investmentbank Morgan Stanley sieht bei Bayer echte Chancen auf eine Trendumkehr. In seiner neuesten Analyse legt er dar, wie sehr sich die Bewertungen von europäischen Pharma-Aktien mittlerweile unterscheiden. Gerade “ungeliebte” Werte sind für ihn daher noch einmal eine genauere Analyse wert. Dementsprechend bleibt er bei Bayer bei seiner Einschätzung “overweight” und auch das Kursziel bleibt unterverändert bei 70 Euro. Fazit: Schafft Bayer jetzt endlich die Wende? Oder hören wir hier nur das berühmte Pfeifen im Walde? Angesichts der dramatischen Situation bei Bayer haben wir die Aktie einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung können Sie hier nachlesen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken.

