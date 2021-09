der Sommer war mau – auch an der Börse. Vielleicht bringen die Urlaubsrückkehrer endlich mehr Dynamik in den Markt

Die Urlaubsheimkehrer können zufrieden sein: Sie haben im Grunde genommen nichts verpasst. Es war ein üblicher Börsensommer: Wildes Hin und Her aber eigentlich ist nix passiert: Anfang Juni stand der deutsche Aktienindex DAX bei 15.600. Bis heute hat sich dieser Punktestand allenfalls unwesentlich erhöht. Seit Wochen plätschert der Index summa summarum ohne Trend seitwärts. Die Marktvolatilität ist mittlerweile deutlich unter 20 gefallen – Niveaus, wie sie vor dem Corona-Crash üblich waren.

Auch im amerikanischen Dow Jones hat die Dynamik über die Sommermonate nachgelassen. Die technologielastigeren Indizes S&P 500 und NASDAQ hingegen streben weiter munter nach oben. Wieder mal ergibt sich ein Gap zwischen Old Economy und High-Tech: plus 13 Prozent im NASDAQ seit Juni versus plus zwei Prozent im Dow Jones und plus ein Prozent im DAX. Ohnehin hat man beim DAX mittlerweile das Gefühl, dass die eigene Kraft fehlt und der Index nur kraft der Amerikaner nach oben mitgeschleift wird. Man kann nur hoffen, dass die anstehende Indexerweiterung dem DAX endlich den notwendigen Schubs gibt, die 16.000er-Marke deutlicher zu überspringen.