Scholz unter Druck & linke Gewalt in Leipzig – TE Wecker am 20. September 2021 Gesucht: Täter von Gewaltdemonstration in Leipzig. Olaf Scholz vor Finanzausschuss zu Razzia in seinem Ministerium. Neuwahlen in Kanada. China testet Thorium-Reaktor. Der Beitrag Scholz unter Druck & linke Gewalt in Leipzig – TE Wecker am 20. …