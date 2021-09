Sensirion Holding AG: Sensirion erwirbt Maschinendiagnose Start-up AiSight

Sensirion erwirbt Maschinendiagnose Start-up AiSight

Sensirion Holding AG, eine führende Anbieterin von Umwelt- und Flusssensorlösungen, schliesst die Übernahme der AiSight GmbH ab, einer innovativen Anbieterin von skalierbaren und einfach zu bedienenden Maschinendiagnoselösungen. AiSight, mit Sitz in Berlin, entwickelt und verkauft Plug-and-Play-Lösungen für den stark wachsenden Bereich der Zustandsüberwachung und vorausschauenden Instandhaltung von Industrieanlagen. Basierend auf Vibrations- und Temperatursensoren sowie Datenverarbeitung mittels künstlicher Intelligenz ermöglicht AiSights Technologie produzierenden Unternehmen ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und die Qualität von Produktionsprozessen zu optimieren.



Die Übernahme von AiSight ist ein weiterer Baustein in Sensirions langfristiger Strategie durch Innovation und Investitionen in neue Technologien zu wachsen, wie am Investorentag im März vorgestellt. Durch den Zusammenschluss mit AiSight erweitert Sensirion ihr Produktportfolio einerseits durch neue Technologien im Bereich Vibrationssensorik und andererseits von Komponenten hin zu kompletten Lösungen und Dienstleistungen.

Das 2018 gegründete Unternehmen AiSight mit Sitz in Berlin beschäftigt neunzehn Mitarbeitende und bietet skalierbare und einfach zu bedienende Maschinendiagnoselösungen für die Fertigungsindustrie an. AiSights Produkte helfen ihren Industriekunden ungeplante Ausfallzeiten von Maschinen zu vermeiden, die Instandhaltung zu optimieren und die Anlageneffizienz zu verbessern. Durch die Kombination von neuesten Sensortechnologien und Datenauswertung mittels künstlicher Intelligenz hat AiSight eine leistungsstarke und einfach zu bedienende Lösung für die automatische Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung entwickelt, die einen klaren Wettbewerbsvorteil bietet.