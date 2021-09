DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Zulassungsgenehmigung

ENCAVIS AG notiert ab 20. September 2021 im SDAX



20.09.2021 / 07:07

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Corporate News





ENCAVIS notiert ab 20. September 2021 im SDAX





Hamburg, 20. September 2021 - Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) notiert ab heute, dem 20. September 2021, im SDAX, dem Index der 70 größten börsennotierten Small Cap-Unternehmen in Deutschland nach dem neu formierten DAX mit den nun 40 größten und dem auf 50 Unternehmen reduzierten MDAX, gemessen an der Marktkapitalisierung des Streubesitzes. Erstmalig notierte die vormalige Capital Stage AG, nach ihrem Eintritt in den Prime Standard der Deutsche Börse AG im Jahre 2013, vor fast exakt siebeneinhalb Jahren, am 24. März 2014 im SDAX.

Das risikoarme und nachhaltig Wert schaffende Geschäftsmodell der Encavis AG basiert auf einer technologisch stabilen State-of-the-Art Infrastruktur und resultiert in verlässlich und kontinuierlich steigenden Ergebniskennzahlen. Entwicklungsrisiken übernehmen die strategischen Entwicklungspartner - daraus resultiert unter anderem ein Investment Grade Rating mit einem stabilen Ausblick für den Konzern. Alle operativen Wind- und Solarparks werden zentral überwacht und gesteuert. 95 Prozent des Konzernumsatzes sind langfristig durch feste Einspeisevergütungen oder durch langlaufende (10 Jahre) und ebenfalls preislich fixierte private Stromabnahmeverträge gesichert. Zinsänderungsrisiken in der Finanzierung der bestehenden Parks existieren ebenfalls nicht, da alle Wind- und Solarparks fixierte Zinskonditionen aufweisen, deckungsgleich mit den fest vereinbarten Umsatzzeiträumen. Die kontinuierlich steigenden Umsatz- und Ergebniskennzahlen zeichnen sich durch stabile Ergebnismargen von rund 75% EBITDA-Marge und rund 45% EBIT-Marge aus. Die stabilen Cash Flow-Zuflüsse der operativen Wind- und Solarparks spiegeln sich in den seit mehr als 10 Jahren ebenso kontinuierlich angestiegenen Dividendenbeträgen wider.