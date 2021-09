Fazit

Sollte sich die Abgabeserie in der aktuellen Form weiter fortsetzen, käme durchaus ein Short-Investment mit Zielen bei 905,00 sowie 868,00 US-Dollar beim Platin-Future noch in Betracht. Hierfür könnte dann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DV4ZRE Anwendung finden. Die mögliche Renditechance vom aktuellen Kursniveau aus beträgt bei vollständiger Umsetzung der Idee 90 Prozent. Rechnerisch dürfte der Schein am Ende einen Wert von 13,08 Euro aufweisen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorläufig 970,00 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht unterschreiten, daraus leitet sich ein Stopp-Kurs im Schein von 4,38 Euro ab.