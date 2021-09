Foto: finanzbusiness DSGV begrüßt Verordnung zu Kartenzahlungspflicht an E-Ladesäulen Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 21 | 0 | 0 20.09.2021, 07:17 | Die Ladesäulenverordnung stelle die Verbraucherinteressen in den Mittelpunkt, kommentierte Karl-Peter Schackmann-Fallis, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DSGV. Die Verpflichtung zur Kartenzahlung an E-Ladesäulen entspreche dem Trend zur Kontaktlos-Technologie.

