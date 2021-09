IDEA Pharma und Protodigm erweitern und verstärken ihr Team mit ausgewiesenen Branchenexperten

„Ich freue mich darauf, mit Mike und den Teams von IDEA und Protodigm zusammenzuarbeiten und dazu beizutragen, dieses bahnbrechende Konzept zu vermitteln", sagte Mukherjee, Communications Architect, IDEA Pharma. :Ich habe mich von meinen Erfahrungen in der Biotech-Berichterstattung inspirieren lassen und möchte die revolutionären Konzepte von IDEA und Protodigm nicht nur in unsere Kundenprojekte einbringen, sondern auch in die Augen und Ohren der Biopharma-Industrie"

Dr. Jonathan Lee schloss vor kurzem seinen MBA an der Said Business School in Oxford ab und promovierte in Physiotherapie an der Virginia Commonwealth University in Richmond, VA. Er wird dem Team als medizinischer Strategieberater beitreten und sowohl sein medizinisches als auch sein wirtschaftliches Fachwissen in Kundenprojekte einbringen.

„IDEA Pharma macht Sprünge in der Entwicklung innovativer Arzneimittelkandidaten und der frühen Positionierung. Es wird spannend, in diesen Prozess der Umgestaltung der Biotechnologie des neuen Zeitalters einzutauchen", sagte Dr. Lee, Medical Strategist bei IDEA Pharma.

Jeff Waldron verfügt mit seinem Wharton-MBA in Strategie über starke Qualifikationen im Bereich Unternehmensstrategie und wird für IDEA bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen und der Umsetzung von Geschäftsentwicklungsstrategien von entscheidender Bedeutung sein. Er bringt funktionsübergreifende Branchenerfahrung mit und hat ein globales Netzwerk von Mitarbeitern im Gesundheitswesen aufgebaut, das alle Silos der Branche, einschließlich einer Vielzahl von Pharmaunternehmen, abdeckt.