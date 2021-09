Nach dem tiefen Kurssturz der Aktie des Triebwerksherstellers MTU Aero Engines auf ein Niveau von gerade einmal 97,76 Euro im März letzten Jahres folgte ein Trendwechsel und brachte erste Kursgewinne an grob 220,00 Euro zu Beginn dieses Jahres hervor. Nach einem Doppelhoch in diesem Bereich erfolgte eine endgültige Etablierung der seit November laufenden Seitwärtsphase mit einer entsprechenden Unterstützung um 186,00 Euro. Genau dieses Niveau hat der Wert zuletzt wieder angesteuert und versucht sich in diesem Bereich an einem Boden. Zwar gehen hiervon keine größeren Signale hervor, allerdings dürften sehr kurzfristig orientierte Anleger durchaus auf ihre Kosten kommen.

Pullback wahrscheinlich

Gelingt es bullischen Marktteilnehmern das Unterstützungsniveau für ihre Zwecke zu nutzen und einen Anstieg mindestens über 191,55 Euro zu etablieren, könnte eine längere Erholungsphase mit entsprechenden Zielen bei 198,71 und 203,91 Euro erfolgen. Allerdings muss auch die fundamental schwierige Ausgangslage für den Triebwerkshersteller beachtet werden, für ein Investment sollten noch kleinere Positionen dem Depot beigemischt werden. Ein klarer Wochenschlusskurs unterhalb der aktuellen Handelsspanne birgt dagegen Rückfallrisiken zurück auf 165,11 Euro, darunter könnte sogar auf rund 150,00 Euro weiter abwärts gehen.