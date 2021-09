JPMORGAN stuft CRH auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: CRH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CRH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Wegen anhaltender Bedenken in puncto Nachhaltigkeit schätzt Analystin Elodie Rall den Baustoffsektor vorsichtiger ein. Anziehende Energiekosten seien ein Risiko für die bislang gute Gewinnentwicklung der Konzerne in diesem Jahr, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. CRH bleibt aber im Sektorvergleich ein von ihr bevorzugter Wert./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2021 / 23:58 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.