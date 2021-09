BioNTech: US-Regierung legt nach und hilft den Mainzern!

In den USA dominiert derzeit eine Diskussion um eine Auffrischungsimpfung für alle BioNTech- und Moderna-Geimpften. Zunächst war die US-Regierung vorgeprescht und hatte für heute den Start einer weiteren Massenimpfung angekündigt. Eine Expertenkommission der US-Gesundheitsbehörde hat dem umgehend widersprochen und sich gegen eine pauschale Auffrischungsimpfung ausgesprochen. Doch dieses Urteil lässt sich die US-Regierung nicht gefallen…

Denn wie soeben bekannt wurde, hat der amerikanische Immunologe und Präsidenten-Berater Anthony Fauci zu Protokoll gegeben, dass das Urteil der Expertenkommission keineswegs endgültig ist. Er warb allerdings auch um Verständnis für das Urteil der Gesundheitsbehörde FDA mit dem Hinweis auf die momentane Datenlage, die sich allerdings quasi täglich ändern könne. Schließlich würden jeden Tag weitere Ergebnisse eintreffen, die es zu prüfen gelte.

