PLUG POWER – Die Party beginnt!

Am heutigen Tage kann PLUG POWER massiv zulegen. Die Aktie schießt nämlich um rund vier Prozent nach oben. Auf 22,30 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Kursverlauf von PLUG POWER der letzten drei Monate.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund vier Prozent. Dieses Hoch liegt bei 23,22 EUR. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 24,93 EUR verläuft. Allerdings verlieren die langfristigen Abwärtstrends durch den heutigen Tag kräftig an Fahrt.

